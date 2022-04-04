Moviola Gazzetta: non c'è il primo giallo a Luperto, è fallo di Cabral. Ok sul gol annullato all'Empoli
Oggi La Gazzetta dello Sport dà un 5 in pagella a Massimi, arbitro di Fiorentina-Empoli, sbaglia in diverse occasioni
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2022 08:55
Ecco la moviola di Fiorentina-Empoli, de La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola. Un 5 in pagella per il giovane arbitro. Il primo giallo estratto a Luperto non c'è, il fallo è di Cabral. Giusto annullare il gol all'Empoli dopo il richiamo del Var, Pinamonti colpisce Terracciano. Fischia la fine del match con l'Empoli nell'area della Fiorentina.
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