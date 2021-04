Moviola Gazzetta, falli su Berardi e Raspadori: giusto dare i due rigori al Sassuolo

Due rigori concessi alla stessa squadra in 3 minuti di gioco non capitano di frequente, ma le decisioni prese dall’arbitro sono corrette. Al 59’ sul lancio di Obiang c’è un perfetto taglio di Berardi che sfugge alla linea difensiva dei Viola e tocca il pallone anticipando Dragowski in uscita bassa. Il portiere colpisce sulla gamba destra l’attaccante neroverde. Rigore indiscutibile: al centro dell’area di rigore Raspadori anticipa Pezzella che entra in ritardo senza toccare il pallone e colpendo la gamba dell’attaccante. Anche in questo caso fischio giusto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

