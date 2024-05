Gazzetta: “Nico non ha mai inciso, sparisce nella finale. Confronto perso con Jo-Jo”

Nico, colui che doveva portare la Fiorentina sul Monte Olimpo, ma che non ha mai inciso, durante tutta la gara. Tutti i giocatori viola erano distrutti. Un finale amaro come quello di Praga, ma con una sceneggiatura diversa. El Kaabi, l’altra stella, non ha brillato, ma ha inciso, Nico no. Nella serata più importante si è perso. Dall’altra parte il 22 biancorosso Jo-Jo la differenza l’ha fatta, scuotendo la fase offensiva dei suoi, mentre l’argentino non è riuscito a fare il 10. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.