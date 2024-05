Crolla la Fiorentina ai supplementari, un altro ko in finale. Trionfa l’Olympiacos grazie ad El Kaabi

Al 4′ arriva la prima conclusione in porta della finale, bell’azione dell’Olympiacos con Podence che arriva al tiro, Terracciano chiude in angolo. Al 5′ ripartenza per la Fiorentina, apertura per Nico che manda al bar un paio di calciatori e poi mette dentro, Kouame non arriva, Belotti si. Il centravanti viola prova la conclusione, palla fuori dallo specchio. All’8′ Dodò dentro per Belotti, il difensore dell’Olympiacos salva spedendo il pallone in angolo. Al 10′ la Fiorentina trova il gol con Milenkovic ma è in fuorigioco. Il VAR conferma la posizione irregolare del difensore viola. All’11’ Mandragora ci prova dalla distanza, palla distante dai pali. Al 21′ ottima azione della Fiorentina, Bonaventura va alla conclusione ma il tiro è debole, Tzolakis para senza problemi. Al 22′ ancora un’occasione per Bonaventura, Tzolakis resta in piedi fino all’ultimo e chiude lo specchio. Al 25′ ancora Podence pericoloso, Terracciano salva. Al 28′ ammonito Podence per fallo su Dodò. Al 32′ Tzolakis si avventa sul pallone di testa per sventare il pericolo Kouamé. Al 39′ buona occasione per la Fiorentina da calcio piazzato, la conclusione però termina con un brutto tiro di Nico. Al 39′ El Kaabi si avventa sul pallone, Terracciano esce e viene travolto. Al 42′ ammonito Quarta per fallo su Podence. Il primo tempo si conclude dopo 1′ di recupero, Olympiakos-Fiorentina ferma ancora sullo 0-0.

All’inizio del secondo tempo, gioco fermo per diversi minuti a causa del brutto scontro di gioco tra Belotti e Retsos. Al 57′ palla in profondità per Belotti che prova ad arrivare anticipando Tzolakis ma non riesce. Al 58′ primo cambio per la Fiorentina, fuori Belotti e dentro Nzola. Al 65′ Arthur crossa dentro, incornata di Milenkovic che finisce sul fondo. Al 69′ grande chance per la Fiorentina sui piedi di Kouamé che spreca ciabattando, Tzolakis chiude in corner. Al 72′ fuori Fortounis, al suo posto Jovetic. Al 74′ dentro Duncan per Arthur. Al 77′ fuori Chiquinhi, dentro Horta. Al 79′ ammonito Kouamé. All’80’ Olympiacos ad un passo dall’1-0 sull’incornata di Horta. All’82’ fuori Bonaventura e Kouame dentro Ikoné e Barak. All’89’ Duncan prova la conclusione dalla distanza.

Al 94′ ammonito Jovetic per proteste. Al 96′ ci prova Jovetic dal limite dell’area, Terracciano chiude e tiene in piedi la Fiorentina. Al 99′ giallo per Biraghi a causa del fallo fatto su Rodinei. Doppio cambio in casa Fiorentina, fuori Biraghi e Nico per Beltran e Ranieri. Al 110′ occasione per la Fiorentina sui piedi di Ikoné, chiude Tzolakis. Tante perdite di tempo, gioco continuamente interrotto. Non cambia il canovaccio della gara. Al 116′ esplode l’Aek Arena, El Kaabi segna l’1-0

