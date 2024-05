Retsos (Olympiacos): “Finale ad Atene ci ha risparmiato disagi del viaggio. Stiamo analizzando la Fiorentina”

Il difensore dell’Olympiacos, Panagiotis Retsos, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tv greca Action 24 in vista della finale di mercoledì contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Penso che abbiamo una buona squadra ed abbiamo capito di poter arrivare in finale già dopo le partite con il Maccabi Tel Aviv e ce l’abbiamo fatta. La cosa bella che la finale si tenga ad Atene e questo ci ha anche risparmiato i disagi del viaggio. Per quanto riguarda la Fiorentina, è da giorni che la stiamo vedendo quindi ora l’analizzeremo per capire come affrontarli. Giocheremo comunque come abbiamo sempre fatto.”

LE PAROLE DI LUCA TONI