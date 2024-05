Fortounis (Olympiacos): “Giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Mi sento benissimo”

Il capitano dell’Olympiacos Kostas Fortounis ha parlato a Cosmote TV in vista della finale di Conference League di questa sera contro la Fiorentina: “Tornare all’Olympiacos era il mio sogno e ci sono riuscito. Sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto col mio club fino ad oggi, dai campionati alle coppe e ora questa finale europea che giocheremo al massimo delle nostre possibilità”.

Arriva all’appuntamento nel miglior momento di forma possibile…

“Quest’anno ho lavorato tantissimo in estate. Sono tornato dopo un infortunio noioso, ho detto a me stesso che avrei voluto dare qualcosa in più alla squadra. Mi sento benissimo dall’inizio della stagione e credo che questo sia uno degli anni più positivi della mia carriera”. Lo riporta TMW.

