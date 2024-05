Nuno Gomes: “La terza finale va vinta per forza. Italiano merita il trofeo per quello che ha fatto”

Nuno Gomes ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport ed ha parlato della finale di Conference League di stasera che vedrà protagonista la Fiorentina. Queste le sue parole:

“La finale? Sarà emozionante ed equilibrata, tra due squadre che sono in forma e per la Fiorentina ci sono tutte le condizioni per vincere, però sarà decisa dai dettagli quindi servirà davvero la massima concentrazione.

Il lavoro di Italiano in questi anni? I fatti parlano per lui, ha fatto molto bene lo dimostrano chiaramente le tre finali a cui è riuscita ad arrivare in due anni. Ora merita un trofeo. In Portogallo si dice “A terceira è de vez”. Insomma, alla terza bisogna vincere per forza e spero davvero che sia così. Campionato la Fiorentina ha perso qualche punto, ma l’ottavo posto in classifica credo che debba comunque inorgoglire dirigenti e tifosi viola. E poi la strada intrapresa è quella giusta e il Viola Park è un capolavoro.

Chi saranno i giocatori chiave stasera? Nico Gonzalez può decidere questa finale perché è un giocatore di talento, ma dico anche Bonaventura che è forte e pure Biraghi che a me piace per il calore che trasmette sul campo.

I migliori dell’Olympiacos? David Carmo, il difensore centrale, forte e aggressivo, che il porto ha pagato 20 milioni due anni fa dal Braga. E poi Horta che è un regista che sa far giocare la squadra ed è bravo anche nelle punizioni, in più circa gli assist così come Podence che è veloce, sta facendo goal con continuità e ha esperienze interna. Gli piace l’uno contro uno. Ma non possiamo non citare Chiquinho che era nel Benfica l’anno scorso ha giocato intelligenti nelle sue corde. Sono tutti i giocatori che possono creare pericoli.”

