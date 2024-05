Marchetti: “Italiano ha provato a tirare la coperta. Le finali si perdono, ma per perderle bisogna giocarle”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha così commentato la finale di Conference League nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

“Ancora una volta una serata amara, amarissima per la Fiorentina. Ancora una volta una finale persa negli ultimi minuti, dopo una partita equilibrata, in cui ha sofferto il minimo indispensabile e dove aveva avuto le sue opportunità per poter – finalmente – portare a casa la coppa. Un peccato. Un peccato perché questa squadra, questa società e questo allenatore avrebbero meritato una soddisfazione. Dopo due anni in cui questi ragazzi hanno raggiunto tre finali e non sono riusciti ad alzare il trofeo. Due anni in cui si è seminato tanto e in cui si è costruito tanto. Due anni in cui si sono giocate quasi tutte le partite a disposizione nella stagione (di fatto è mancata solo la finale di coppa Italia quest’anno). Due anni in cui Italiano ha provato a tirare la sua coperta per cercare di rendere la sua Fiorentina quando più aggressiva, quando più concreta, quando più coperta, quando più spavalda. Due anni in cui in ogni partita si è tirato al massimo, anche andando oltre i propri limiti, in cui si è cercato con tutto il materiale a disposizione di poter regalare una dimensione diversa alla società. Poteva essere la serata del riscatto, la serata da dedicare a Joe Barone che per questa Fiorentina si è sempre speso in prima persona, cercando di accompagnare i sogni di Rocco Commisso. Poteva essere la serata del meritato trionfo: ma così non è stato e per i tifosi viola fa ancora più male. Sono rimasti attoniti i giocatori a fine partita: ci avevano creduto di poter regalare alla città una gioia europea. E’ stata invece la serata dei rimpianti: le occasioni che non sono state sfruttate, ancora una volta un gol arrivato nel finale a buttare acqua gelata sugli entusiasmi”.

Ha poi concluso: “Ora la Fiorentina dovrà avere la forza di digerire questa delusione e di ripartire. Ritrovando quelle motivazioni che anche in questa stagione l’hanno portata fino in fondo. Perché una cosa non si perderà sicuramente, nonostante la sconfitta: la voglia e l’orgoglio delle squadre italiane di arrivare fino in fondo, per giocarsi sempre un sogno. E così, anche se non è arrivata la coppa, anche dalla Fiorentina è arrivato un insegnamento, un altro segnale di cambio di mentalità. La voglia di essere protagonisti. Poi le finali si perdono, purtroppo. Ma per perderle bisogna giocarle”.

DA MONZA SCRIVONO: “PALLADINO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA, ANNUNCIO ENTRO 7 GIORNI”