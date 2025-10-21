21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Canovi attacca: “Fiorentina crollata dopo la morte di Barone, società e tifoseria in rotta”

News

Canovi attacca: “Fiorentina crollata dopo la morte di Barone, società e tifoseria in rotta”

Redazione

21 Ottobre · 22:44

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 22:44

TAG:

FiorentinaJoe BaroneKean

Condividi:

di

Il procuratore analizza il momento difficile del club viola parlando di ambiente in crisi e forte distacco tra società e tifoseria

Il momento negativo della Fiorentina continua a far discutere, e tra chi prova a offrire una chiave di lettura c’è anche il noto procuratore Dario Canovi, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com non ha risparmiato critiche alla squadra viola.

La Fiorentina non propone questo grande gioco, anzi. Non c’è nessuno in campo che esalti per le sue caratteristiche. L’unico fattore determinante è se Kean è in giornata o no, perché in caso positivo la squadra può essere pericolosa. Altrimenti… no”, ha dichiarato Canovi, sottolineando quanto il rendimento offensivo della squadra sembri dipendere esclusivamente dalla condizione dell’ex Juventus.

Il procuratore ha poi puntato il dito anche contro lo stato generale del club, evidenziando un clima pesante e una frattura interna: “L’ambiente è in subbuglio. Non lo conosco benissimo, però adesso la società e la tifoseria sembrano in rotta, pare di notare una grossa scollatura tra le parti. Da quando Barone non c’è più, oggettivamente, la Fiorentina ha avuto un brutto crollo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio