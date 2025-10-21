Canovi attacca: “Fiorentina crollata dopo la morte di Barone, società e tifoseria in rotta”

Il momento negativo della Fiorentina continua a far discutere, e tra chi prova a offrire una chiave di lettura c’è anche il noto procuratore Dario Canovi, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com non ha risparmiato critiche alla squadra viola.

“La Fiorentina non propone questo grande gioco, anzi. Non c’è nessuno in campo che esalti per le sue caratteristiche. L’unico fattore determinante è se Kean è in giornata o no, perché in caso positivo la squadra può essere pericolosa. Altrimenti… no”, ha dichiarato Canovi, sottolineando quanto il rendimento offensivo della squadra sembri dipendere esclusivamente dalla condizione dell’ex Juventus.

Il procuratore ha poi puntato il dito anche contro lo stato generale del club, evidenziando un clima pesante e una frattura interna: “L’ambiente è in subbuglio. Non lo conosco benissimo, però adesso la società e la tifoseria sembrano in rotta, pare di notare una grossa scollatura tra le parti. Da quando Barone non c’è più, oggettivamente, la Fiorentina ha avuto un brutto crollo”.