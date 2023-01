Bucciantini: “Barone rappresenta Commisso a Firenze, non si può sostituire. Bisogna rivedere suo ruolo”

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato nel consueto filo diretto di Radio Bruno rispondendo alle domande degli ascoltatori sulla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Toci e Di Stefano? Sono bravi ma per essere titolare nella Fiorentina bisogna essere pronti perchè alla Fiorentina servono certezze.

Sottil? L’ernia del disco è delicata per qualunque atleta ed è un peccato perchè in quel momento era il miglior giocatore della Fiorentina. Era migliorato nelle scelte e nelle decisioni ma sul più bello si è fermato.

Terzic al posto di Biraghi? Non ce la fa ad uscire dalla delusione dei tifosi che non condivido perchè Biraghi non è il problema. Terzic ha 24 anni e ancora non si è imposto: al massimo al posto di Biraghi ci vorrei Udogie o Parisi.

Ikonè? Gli manca continuità agonistica, sembrava in ripresa prima del Mondiale. A gennaio ha fatto come il gioco dell’oca, è tornato indietro.

Joe Barone? Lui rappresenta Commisso a Firenze, non si può cambiare o sostituire. Al massimo affiancarlo a qualcuno che sappia veramente di calcio e che prendano decisioni. Bisognerebbe dargli il ruolo di vice presidente e non la figura di direttore sportivo. Si attribuisce i meriti ma per questo motivo dobbiamo attribuirgli demeriti.

Barak centravanti? No, non le sopporto queste soluzioni. Vuol dire essere disperati: è un ottima mezzala e faceva spazio ai trequartisti nel Verona. Il centravanti è determinante per far esplodere l’attacco in generale e in questo momento il centravanti manca alla Fiorentina.

Pradè? La Fiorentina deve scegliere la fascia di mercato in cui essere protagonista: la fascia scelta non sta dando i risultati. L’importante sarebbe spendere poco ma per quelli forti.”

