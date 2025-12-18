Braglia: “Fiorentina? C’è di mezzo la dignità delle persone. Manca una figura come Joe Barone”

Piero Braglia, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito al difficile momento che sta attraversando la squadra di Vanoli. Ecco le sue parole.

“Quando succedono determinate cose come nello spogliatoio viola, o riesci a incidere oppure devi prendere delle decisioni. C’è anche la dignità delle persone. Io non credo che sia solo un problema di spogliatoio, anche perché né Pioli né Vanoli sono riusciti a farsi capire. Molto probabilmente è un insieme di cose. I giocatori della Fiorentina? Anche se è gente che prende milioni di euro, ha paura. Io mi ricordo che quando ci siamo salvati noi con la Fiorentina nel 1977-78 non eravamo tranquilli. Purtroppo a volte vai in difficoltà e non riesci a venirne fuori”.

Prosegue e conclude sulla società:

“Sicuramente una figura forte, come lo era Barone, alla Fiorentina può mancare. C’è la proprietà che deve prendere delle decisioni, e spero lo faccia quanto prima”.