Barone: “Vogliamo raggiungere una certa posizione in campionato. Cabral? Solo precauzione”

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio al Maradona. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vogliamo fare i complimenti a De Laurentiis ed il suo Napoli che ha fatto un ottimo campionato ma per noi è una partita importante per raggiungere una certa posizione in campionato.

Cabral? Si, ha avuto un fastidio e l’abbiamo lasciato a casa in vista della Conference League, solo precauzione.”

