La Fiorentina ricorda Joe Barone: 17 marzo messa al Viola Park. Chiesto minuto di silenzio con la Juve

È trascorso un anno dalla tragica scomparsa di Joe Barone, ex direttore generale della Fiorentina. Per onorare la sua memoria, il club ha annunciato sui social che lunedì 17 marzo si terrà una messa i...

È trascorso un anno dalla tragica scomparsa di Joe Barone, ex direttore generale della Fiorentina. Per onorare la sua memoria, il club ha annunciato sui social che lunedì 17 marzo si terrà una messa in suo ricordo. Inoltre, secondo quanto riportato da TGR Toscana, la Fiorentina ha richiesto alla FIGC di osservare un minuto di silenzio prima dell'inizio della partita contro la Juventus, in programma domenica 16 marzo allo stadio Franchi. Ecco il comunicato del club:

"A un anno dalla scomparsa di Joe Barone, la Società viola, insieme alla famiglia del compianto Dirigente, desidera ricordare la sua figura con una Messa che si terrà lunedì 17 marzo alle ore 18.30 presso la cappella S. Caterina del Viola Park.

Per dare modo a tutti i tifosi di seguire l’evento, la Messa sarà anche diffusa attraverso lo schermo dello stadio Curva Fiesole del Viola Park.

I cancelli per l’ingresso apriranno a partire dalle ore 17:30.

La Messa sarà un momento di raccoglimento e preghiera per onorare la sua memoria e per ricordare l’uomo, lo sportivo e il dirigente che ha segnato un’ epoca della Fiorentina.

La famiglia Barone e la Fiorentina ringraziano fin da ora tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento di ricordo e di affetto".