Barone: "Kayode dimostra che i giocatori in Serie D ci sono. Lavoro del vivaio della Fiorentina è importante"

Lui è un ragazzo molto umile e quello è stato per lui importante per essere qui oggi

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così ai canali ufficiali del club in merito al rinnovo di contratto del classe 2004, Michael Kayode.

"Siamo molto felici. Un momento importante per il movimento della Fiorentina. C'è da ringraziare la famiglia per il supporto che gli ha dato e tutti i suoi agenti che hanno lavorato per portarlo da noi. Voglio ringraziare anche Aquilani ed il settore giovani che lo hanno fatto crescere. Ringrazio anche la visione del nostro mister che gli ha dato la possibilità di farlo giocare dal primo minuto a Genova. Mi ricordo giù negli spogliatoi quando Vincenzo mi ha detto che ci sarebbe stata una sorpresa per me; ero molto felice che giocasse. Significa che il lavoro del nostro vivaio è importante. E' un contratto importante per lui, per la Fiorentina ma anche per il calcio italiano. Non devono dimenticare il percorso e tutti i ragazzi che sono nel settore giovanile, quelli che lo hanno aiutato. Un percorso importante quello che ha fatto nei Dilettanti e vuol dire che i giocatori in serie D ci sono. E' un movimento che in Italia c'è e bisogna dare spazio."

LE PAROLE DEL TERZINO CLASSE 2004 DOPO LA FIRMA SUL RINNOVO

https://www.labaroviola.com/kayode-dopo-il-rinnovo-non-mi-aspettavo-tutto-questo-e-solo-linizio-non-si-e-fatto-ancora-niente/228152/