Il ricordo di Frey: “Ho conosciuto Joe, il grande amore per la sua Fiorentina non glielo toglierà mai nessuno”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey, ha voluto ricordare il direttore generale Joe Barone dopo la dolorosa scomparsa. Ecco le sue parole a Sportitalia TV:

“Joe Barone l’ho incontrato quando c’è stato il cambio di proprietà. Aveva grande responsabilità e anche grande amore per la sua Fiorentina: questo non glielo toglie e non glielo toglierà mai nessuno”.

