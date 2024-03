Commisso in lacrime: “Barone mi ha chiamato anche domenica mattina. Ha lasciato la famiglia per la Fiorentina”

Il presidente Rocco Commisso ha voluto dedicare un pensiero al direttore generale Joe Barone. Con la voce rotta dal pianto, il patron viola lo ricorda così:

“Barone ha lasciato la sua famiglia in America per fare grande la Fiorentina. Senza di lui il Viola Park non ci sarebbe stato, mi sentivo con lui una volta al giorno. Lui lavorava sempre, 7 giorni su 7. Mi ha chiamato anche l’ultimo giorno, domenica mattina. Ringrazierò per sempre la sua famiglia e non sarà mai grato abbastanza. Barone sarà sempre al vostro fianco e parte della Fiorentina”

NARDELLA ARRIVATO PER L’ULTIMO SALUTO A BARONE. GRANDE ABBRACCIO CON COMMISSO. CON LUI GUCCIONE