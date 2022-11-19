Bocci perplesso: "Un dirigente di livello non dice quello che ha detto Barone su Nico Gonzalez"

Fa molto discutere in casa Fiorentina la vicenda Nico Gonzalez, questo il pensiero di Alessandro Bocci

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato e commento le parole di Joe Barone contro Nico Gonzalez prima di Milan-Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

"La Fiorentina ha sbagliato a dire quelle parole contro Nico Gonzalez sia nel caso lo voglia vendere e sia nel caso lo voglia tenere. Ha evidenziato un malessere, un dirigente di grandissimo livello queste cose non le fa. Se lo vendi chi viene a comprarlo avrebbe approfittato di questa situazione, è stata una mossa sbagliata. Se Nico Gonzalez ha pensato più al mondiale glielo dici ma dentro le mura di casa Fiorentina, cosi non serve a niente.

In questi mesi sono successe in tutte le squadre cose strane, alla Juventus la stessa cosa è accaduta con Vlahovic che è rimasto fuori nelle ultime settimane e poi ieri ha giocato e segnato con la Serbia. Nico Gonzalez ha sentito che qualcosa non andava dal punto di vista fisico e si è frenato, appena ha provato a forzare un po si è fatto male, evidentemente non si sentiva bene. Credo che prima di dire che è un giocatore marcio farei degli accertamenti profondi. La differenza la fanno i giocatori di qualità e lui è un giocatore di qualità"

https://www.labaroviola.com/italia-in-campo-nel-giorno-dellinizio-dei-mondiali-per-la-rai-e-piu-importante-ballando-con-le-stelle/193139/