Barone: “Beltran e Nzola? Conta vincere non chi segna. Tre ragazzi del settore giovanile titolari un orgoglio”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così a SkySport prima del fischio d’inizio di Genk-Fiorentina:

“Beltran? Prima di tutto abbiamo in formazione 3 ragazzi cresciuti ne settore giovanili ed è un orgoglio. Quello che conta è vincere le partite e non chi segna i gol. Bisogna avere pazienza perchè i nostri attaccanti sono stati scelti insieme al mister. Beltran e Nzola sono stati degli ottimi investimenti.

Italiani a Genk ed in Belgio? Sia Rocco che io quando andiamo in città come Genk e vedi che il 15% della popolazione è italiana è un orgoglio. Oggi la Fiorentina rappresenta l’Italia: la sofferenza degli emigrati noi la capiamo, soprattutto io e Rocco, è un orgoglio per noi.”

