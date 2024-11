Il papà del portierino che segna le punizioni: “ Io grande amico di Barone. Me ne parlava con orgoglio del Viola Park”

Gabriel Sacca, portiere di 9 anni dell’Inter Miami Under 10, è diventato virale grazie a un calcio di punizione perfetto che ha spedito il pallone all’incrocio dei pali. Il video ha raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni e 400 mila reazioni, trasformandolo in una celebrità del weekend negli Stati Uniti. Nato a Miami Beach il 29 giugno 2015, Gabriel ha origini italiane: il padre è siciliano e la madre piemontese. Roberto Sacca, padre di Gabriel, è il creatore del Miami United FC, squadra della lega dilettantistica NSL di cui il compianto direttore generale della Fiorentina Joe Barone era commissioner. Lo ricorda così al Corriere dello Sport:

“Con Joe abbiamo fatto tante cose insieme ed è nata una grande amicizia. Mi ha invitato spesso a Firenze. Visitai anche il Viola Park: me ne parlava sempre con orgoglio, quasi con le lacrime agli occhi. Non ci aspettavamo questa ripercussione mediatica, siamo increduli. Gabriel? Nel 2005 sono venuto in vacanza negli Stati Uniti, poi però ho aperto dei locali insieme a mia moglie Delia e alla fine sono entrato nel mondo del calcio.

Da noi c’è l’usanza del “Goalie War” in allenamento, ovvero la guerra tra portieri uno di fronte all’altro. Gabriel è molto bravo e preparato, per questo l’allenatore si è preso il rischio di far calciare lui. Messi? Mi ha sorpreso. È sempre presente agli allenamenti e conosce i nomi di tutti i bambini. Io a volte bacio la mano di Gabriel quando gliela stringe Messi, per fargli capire cosa è appena successo (ride, ndc). Che sogno!”