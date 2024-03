Orlando: “Firenze in queste situazioni si ricompatta. Con il Milan una festa per chi ha dato tanto alla Fiorentina”

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando che si è soffermato anche sul match di domani sera tra i Viola ed i rossoneri segnata dal ricordo del dg Joe Barone recentemente scomparso.

Fiorentina-Milan, si torna in campo dopo la morte di Barone:

“Sarà una partita particolare. Come successo con Astori, Firenze in queste situazioni si ricompatta. Sarà una grande festa in onore di chi ha dato tanto alla Fiorentina. Sarà difficile per il Milan, a cui mancherà anche Theo Hernandez”.

