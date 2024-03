Flachi ricorda Barone: “Lo chiamavo ‘direttore’ ma lui voleva essere solo ‘Joe’. Persona umile”

Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno per ricordare il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e per dire la sua sulla situazione in casa Viola. Queste le sue parole:

“La scomparsa di Joe Barone? Non è facile, è stata un’altra vicenda triste ma bisogna ripartire e dare quel qualcosa di più per una persona. Mi è dispiaciuto tantissimo perchè era una persona umile ed ho avuto il piacere di conoscerlo, mi ha messo proprio a mio agio. La Fiorentina perde una persona con una passione incredibile. Ti sentivi in difetto quasi perchè accudiva tutti in una maniera normale e speciale come lo era lui. Mi ricordo che lo chiamavo ‘direttore’ perchè nel calcio è così e lui continuava a dirmi di chiamarlo ‘Joe’; persone così nel calcio ce ne sono davvero poche ad oggi. Poi il suo video quando piange insieme ai tifosi, mentre parla il tifoso che tra l’altro è un mio amico, è veramente commovente perchè è reale. Fa veramente venire i brividi, bello bello bello.

La reazione della Fiorentina? Questa squadra ci ha abituato ad avere alti e bassi e se trova la continuità non è inferiore a nessuno. Devono crederci di più loro, credere in ognuno, perchè la Fiorentina ha tutte le possibilità per recuperare. In queste situazioni si può unire tutta la città ancora di più per fare qualcosa di importante.”

