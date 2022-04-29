Brovarone avverte: "Dietro la sconfitta contro l'Udinese c'è altro, create situazioni di scollamento"
Non sono giorni facili in casa Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro l'Udinese, ne ha parlato Bernardo Brovarone
Il noto intermediario di mercato fiorentino Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole a pochi giorni dalla gara contro il Milan:
"Per me non sono problematiche di campo, la Fiorentina non può essere crollata, può accadere solo se si stacca la spina o se si vengono a creare situazioni a margini di scollamento. Italiano che se deve fare una dedica a Pradè e tiene fuori Joe Barone, Italiano lo sa, non è un caso che abbia fatto quella uscita
Cabral ha una precisione e una potenza impressionante di destro, io non lo so da cosa dipendono queste difficoltà, a volte lo vedi fuori dal contesto. Credo che non è il giocatore che Italiano avrebbe voluto, per me sarà entusiasmante già a Moena
Ho visto Commisso carico all'inizio, poi ha iniziato ad avere scontri con tutti, aveva detto subito che voleva fare lo stadio e con l'amministrazione comunale non si sono trovati. Dopo l'Udinese ho letto critiche senza senso fatte alla società, ma non si riesce a essere uniti e a divertirci?
Già nelle ultime partite non erano stati dati dei segnali meravigliosi, non mi sembrava una Fiorentina brillante come è sempre stata. Per me dietro l'Udinese c'è altro. Milenkovic ha fatto errori di attenzione non tecnici"
LE PAROLE DI JOE BARONE, PASSATA GIORNATA CON ITALIANO
https://www.labaroviola.com/joe-barone-rivela-oggi-siamo-stati-con-italiano-a-viareggio-per-parlare-e-stare-tranquilli-ci-serviva/174313/