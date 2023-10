Il retroscena, il mancato arrivo di Parisi alla Fiorentina nel 2022 fece infuriare Barone e saltare Bajrami

La Nazione racconta che nonostante la vicinanza geografica i rapporti tra Empoli e Fiorentina non sempre sono stati idilliaci. Oggi il termometro volge al sereno, complice l’operazione estiva che ha vestito di viola Fabiano Parisi. Le parti sono tornate a stringersi la mano. Tuttavia nell’estate 2022 come racconta il quotidiano c’è stato un clima molto teso. Lo scorso anno era tutto apparecchiato per il passaggio di Bajrami in viola e per il ritorno di Zurkowski a Empoli. Calciatori felici e cifre giuste salvo poi far saltare tutto in aria sulla linea del traguardo. Il clima tra le società diventò infernale perchè il club azzurro non concesse alla viola una prelazione su Fabiano Parisi. Rapporti tesi, smorzati nel corso dei mesi, con Joe Barone e Fabrizio Corsi che pubblicamente hanno sempre parlato di un clima sereno, fino ad arrivare poi all’affare estivo che ha portato il terzino sinistro a vestirsi di viola

