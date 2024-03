Pradè, Ferrari e Pengue rappresenteranno la Fiorentina ai funerali di Barone a New York

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, saranno il direttore sportivo Daniele Pradè, il responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari ed il dottor Luca Pengue a rappresentare la Fiorentina ai funerali di Joe Barone che si svolgeranno martedì prossimo a Brooklyn, New York. Sabato è in programma una messa a Pozzallo, in Sicilia, e saranno presenti Burdisso, Angeloni, Ottaviani e Niccolini.

LA FIORENTINA RIPARTE DOPO LA DOLOROSA PERDITA DI JOE BARONE