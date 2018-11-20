Labaro Viola

La Nazione, l'Inter prepara 70 milioni per Chiesa. Marotta vuole il gioiello viola a Milano

Federico Chiesa è il primo obiettivo del nuovo ad dell’Inter Beppe Marotta, che avrebbe presentato a Suning una lista di giocatori giusti  per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. La Fi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 11:51
La Nazione, l'Inter prepara 70 milioni per Chiesa. Marotta vuole il gioiello viola a Milano - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Inter
Chiesa
Marotta
Condividi

Federico Chiesa è il primo obiettivo del nuovo ad dell’Inter Beppe Marotta, che avrebbe presentato a Suning una lista di giocatori giusti  per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. La Fiorentina, dal canto suo, non avrebbe intenzione di privarsi del suo maggior talento, ma lo scenario di mercato rischia di vedere l’Inter pronta a presentarsi a Firenze con una cifra pari a 70 mln di euro per convincere la dirigenza gigliata. Così scrive questa mattina La Nazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok