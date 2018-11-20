La Nazione, l'Inter prepara 70 milioni per Chiesa. Marotta vuole il gioiello viola a Milano

Federico Chiesa è il primo obiettivo del nuovo ad dell’Inter Beppe Marotta, che avrebbe presentato a Suning una lista di giocatori giusti per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. La Fi...

Federico Chiesa è il primo obiettivo del nuovo ad dell’Inter Beppe Marotta, che avrebbe presentato a Suning una lista di giocatori giusti per lanciare in modo definitivo il progetto nerazzurro. La Fiorentina, dal canto suo, non avrebbe intenzione di privarsi del suo maggior talento, ma lo scenario di mercato rischia di vedere l’Inter pronta a presentarsi a Firenze con una cifra pari a 70 mln di euro per convincere la dirigenza gigliata. Così scrive questa mattina La Nazione.