Marotta: "Fascia Astori? Va bene il sentimento ma le regole devono essere rispettate. Ne parleremo in consiglio"

Giuseppe Marotta ha espresso la sua posizione in merito alla norma che uniforma le fasce da capitanoin serie A e che la Fiorentina ha scelto di ignorare (pagando e multe) pur di ricordare Astori sul b...

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2018 02:44

Condividi