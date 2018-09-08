Marotta: "Fascia Astori? Va bene il sentimento ma le regole devono essere rispettate. Ne parleremo in consiglio"
Giuseppe Marotta ha espresso la sua posizione in merito alla norma che uniforma le fasce da capitanoin serie A e che la Fiorentina ha scelto di ignorare (pagando e multe) pur di ricordare Astori sul b...
Giuseppe Marotta ha espresso la sua posizione in merito alla norma che uniforma le fasce da capitanoin serie A e che la Fiorentina ha scelto di ignorare (pagando e multe) pur di ricordare Astori sul baccio. "Massimo rispetto per il sentimento (dei giocatori e dei tifosi viola, ndr), è giusto che ci sia, però c'è un regolamento, ne parleremo nel consiglio del 12 settembre" le parole dell'ad della Juventus.
Le parole di Marotta arrivano all'indomani delle reazioni sui social network in merito alla posizione della Lega Calcio sulla regola della fascia da capitano unica: alcuni tifosi hanno evidenziato come lo stesso comportamento non sia stato adottato verso la Juventus lasciandole esporre 36 scudetti allo Stadium, nonostante i due revocati dopo Calciopoli.
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