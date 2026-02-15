16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Saviano: “Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, i campionati saranno falsati”

News

Saviano: “Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, i campionati saranno falsati”

Redazione

15 Febbraio · 22:04

Aggiornamento: 15 Febbraio 2026 · 22:04

TAG:

inter fcMarottaRoberto Saviano

Condividi:

di

Roberto Saviano noto giornalista d’inchiesta, si è esposto così, con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di Chiellini, ieri sera, sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Il campionato oggi è falsato, e se pure l’Inter lo vincesse non varrebbe nulla. Non è un attacco agli atleti, né ai tifosi. Sono loro le prime vittime, di un sistema che non riesce mai a essere trasparente, finché certe dinamiche resteranno intoccabili, i campionati non saranno mai davvero normali. L’episodio che ha riguardato Audero ne è probabilmente, una conseguenza che il sistema-calcio italiano ha fatto finta di non comprendere”.

Il giornalista continua ad esprimere la sua critica, non verso l’Inter, ma bensì verso il sistema: “il calcio è solo la manifestazione del problema e finché non si avrà il coraggio di affrontarlo fino in fondo, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio