Saviano: “Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, i campionati saranno falsati”

Roberto Saviano noto giornalista d’inchiesta, si è esposto così, con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Finché Marotta avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di Chiellini, ieri sera, sembra la rabbia di chi sa come funzionano le cose con Marotta. Il campionato oggi è falsato, e se pure l’Inter lo vincesse non varrebbe nulla. Non è un attacco agli atleti, né ai tifosi. Sono loro le prime vittime, di un sistema che non riesce mai a essere trasparente, finché certe dinamiche resteranno intoccabili, i campionati non saranno mai davvero normali. L’episodio che ha riguardato Audero ne è probabilmente, una conseguenza che il sistema-calcio italiano ha fatto finta di non comprendere”.

Il giornalista continua ad esprimere la sua critica, non verso l’Inter, ma bensì verso il sistema: “il calcio è solo la manifestazione del problema e finché non si avrà il coraggio di affrontarlo fino in fondo, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra”.