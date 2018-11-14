Tuttosport, l'ingaggio di Marotta avvicina Chiesa all'Inter. È asta con la Juventus

Si è aperta una vera e propria asta per accaparrarsi il gioiellino viola Federico Chiesa. Il figlio d’arte mette tutti d’accordo all’Intersotto ogni punto di vista. Spalletti da tempo è in pressing su...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2018 10:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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