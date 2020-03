Ecco alcuni estratti dell’intervista rilasciata da Beppe Marotta al Corriere dello Sport: “Questa è una sconfitta per il sistema calcio che doveva gestire meglio questa vicenda. Se era stata decisa una linea, doveva essere seguita. Una scelta all’ultimo momento era la cosa da evitare per l’immagine che si dà del nostro movimento. Con le eventuali partite del prossimo week end da giocare a porte chiuse, è obbligatorio adottare lo stesso criterio di questa settimana. Ovvero devono essere rimandate. Assolutamente. Per ora il torneo è… sfalsato. Lo dico mettendoci una “s” davanti…”