Marotta: "Non abbiamo mai cercato Gudmundsson, in attacco siamo a posto così"

Il presidente dell'Inter ha parlato dell'avvicinamento del nuovo giocatore Viola all'Inter prima del suo approdo

Prima della partita di ieri dell'Inter, ai microfoni di Dazn, ha parlato il presidente Beppe Marotta che si è espresso anche sul nuovo acquisto della Fiorentina Gudmundsson che era stato avvicinato anche dall'Inter: "Noi abbiamo fatto solo un'indagine per vedere quali fossero le richieste del Genoa ma non abbiamo mai forzato la mano per cercare di prendere il giocatore, non abbiamo posti liberi nel nostro attacco perchè ci sentiamo completi come siamo senza ulteriori innesti."

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