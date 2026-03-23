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Marotta: “Mano di Pongračić? Non vogliamo cercare scuse, ma chiediamo uniformità nelle decisioni”

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Marotta: “Mano di Pongračić? Non vogliamo cercare scuse, ma chiediamo uniformità nelle decisioni”

Redazione

23 Marzo · 15:19

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 15:19

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Giuseppe Marotta sul rigore non dato in Fiorentina-Inter: “Serve uniformità nelle decisioni, niente alibi”

Dopo le polemiche per il rigore dubbio non concesso all’Inter contro la Fiorentina, è intervenuto il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, parlando dagli uffici della Lega Serie A.
Marotta ha commentato così l’episodio: “L’incontro con Gianluca Rocchi è stato rimandato su indicazione della FIGC. Dopo la partita ho sentito tanti pareri di esperti e addetti ai lavori, molti dei quali ritenevano che il tocco di mano di Pongračić fosse da rigore. Ma non vogliamo cercare scuse”.
Il dirigente ha poi chiarito la posizione del club: “Quello che chiediamo è semplicemente uniformità nelle decisioni, con un protocollo applicato sempre nello stesso modo e senza troppe interpretazioni. In un campionato è normale che ci siano discussioni sugli arbitraggi, ma non voglio alimentare polemiche”.
Infine, un messaggio chiaro: “L’importante è che tutto sia trasparente. Alla fine della stagione episodi favorevoli e sfavorevoli tendono a compensarsi. Noi dobbiamo essere più forti anche degli errori”.

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