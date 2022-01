Marotta: “Serve limitare il poter dell’Asl. Assurdo che il Verona deve giochi e chi ha meno casi no”

Al Dall’Ara, Bologna e Inter sarebbero dovute scendere in campo per giocare la prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie A. Partita che non si giocherà, dato che i rossoblù, duramente colpiti dal Covid, sono stati bloccati dalla ASL di Bologna. Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato così della situazione:

CONFUSIONE – “La priorità è sempre quella di tutelare la salute di tutti. C’è stato un consiglio di Lega in cui è stato rivisto il precedente protocollo. Siamo in uno scenario di grande confusione e di difficile interpretazione. Abbiamo rinvii di partite e prese di posizione delle ASL, che decidono autonomamente, dipendendo dalle regioni e non dal ministero fanno delle scelte, e così assistiamo a cose anomale. Per esempio, il Verona va a giocare a La Spezia con 11 positivi, mentre altre squadre sono state fermate con un numero magari inferiore di positivi. Questo perché non c’è una linea guida. Il nostro obiettivo è quindi stilare un protocollo e avere un confronto con il Ministero dello Sport e il Governo, che deve a sua volta confrontarsi con il CTS. Devono esserci decisioni chiare per il protocollo da attuare. Nel momento in cui viene data possibilità alle ASL di decidere autonomamente ne risente il campionato, dato che vengono prese decisioni diverse”.