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CorSport, Marotta vuole portare lo scudetto all'Inter comprando Chiesa, Biraghi e Benassi

Prima pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 novembre 2018, dedicata all'Inter e all'arrivo di Beppe Marotta. Questo quanto scrive il quotidiano romano: "Marotta scudetto. Blitz in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 11:08
CorSport, Marotta vuole portare lo scudetto all'Inter comprando Chiesa, Biraghi e Benassi -
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Prima pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 novembre 2018, dedicata all'Inter e all'arrivo di Beppe Marotta. Questo quanto scrive il quotidiano romano: "Marotta scudetto. Blitz in Cina: arriva la firma per l'Inter. Il dirigente a casa Zhang: il contratto e un piano anti Juve sul tavolo. Da dicembre già operativo per l'assalto al campionato". Nel quotidiano si legge che tra i nomi che il dirigente vuole portare a Milano ci sono i viola Chiesa, Benassi e Biraghi.

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