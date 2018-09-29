Marotta: "Non sarò più l'amministratore delegato della Juventus, le nostre strade si dividono. No alla Lega Calcio"
Intervistato nel dopo partita di Sky, l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha dato una comunicazione importante. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.A sorpresa è qui."Il 25 otto...
Intervistato nel dopo partita di Sky, l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha dato una comunicazione importante. Ecco quanto evidenziato da TuttoJuve.com.
A sorpresa è qui.
"Il 25 ottobre scadrà il mio mandato da amministratore delegato, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il mio nome, rimarrò come direttore generale area sport".
Fino a quando?
"Questo lo decideremo con il presidente".
E' stata una bella serata oggi...
"La Juventus resterà nel mio cuore, sono stati otto anni bellissimi".
E' una scelta sua o della società?
"Lo diremo, volevo comunicarlo per via di possibili uscite capziose. Ma lo definiremo assieme".
E' un'uscita in ottica FIGC?
"Smentisco categoricamente. Al momento è un'esperienza che non mi tocca, non sarò candidato".
Siamo sorpresi, proprio nell'anno dell'assalto alla Champions arriva questa separazione?
"Sì, non voglio aggiungere altro. C'è emozione, ma ne riparleremo più avanti".