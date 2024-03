Pioli e Marotta hanno mostrato vicinanza alla Fiorentina per Barone. Silenzio delle altre di serie A

La tragedia vissuta in casa Fiorentina ha scosso e commosso chi ama il calcio e non solo. Ore difficili per il direttore generale Joe Barone, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Purtroppo solo in pochi nel mondo della Serie A hanno espresso vicinanza alla società viola in un momento così triste, che lascia il segno per la sua gravità. L’ex allenatore della Fiorentina ed attuale tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha dedicato un pensiero a Barone dopo Verona-Milan, augurando la presta guarigione al dirigente gigliato; anche l’amministratore dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto lo stesso ai microfoni di DAZN, rappresentando la società nerazzurra nell’augurio che segue: “Voglio manifestare tutto in nostro affetto e la nostra vicina a Joe, alla sua famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento difficilissimo”. E la società bergamasca coinvolta per via dell’impegno di campionato andato sfumato per la tragedia verificatasi prima dell’avvio del match? Il silenzio, nessun comunicato in merito. Stessa cosa vale per altre società o figure del mondo del calcio, oggi vivo e stra-impegnato. Eppure è un momento triste in casa viola, un fatto che umanamente commuove e lascia senza parole.

PIOLI: “VOGLIO FARE UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO A JOE BARONE, SPERO POSSA RIMETTERSI IL PRIMA POSSIBILE”