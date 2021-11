Marotta parla di Vlahovic: “Non è bello togliere facilmente un patrimonio della Fiorentina”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di Dusan Vlahovic in occasione dell’incontro con l’Inter Club del consiglio regionale della regione Lombardia, queste le sue parole sul centravanti viola raccolta da TMW

“Vlahovic è un grandissimo talento, attaccante moderno, c’è un aspetto di conflittualità tra lui e la Fiorentina e spero risolvano i loro problemi. Non è mai bello vedersi sfilare facilmente un patrimonio della società. Lui rappresenta sicuramente uno dei giovani più interessanti in Serie A, ma noi in quel reparto stiamo bene e abbiamo anche un bel mix. Sul futuro non bisogna aver paura di centrare obiettivi di mercato, ci sono certamente operazioni che non potremmo concludere, ma pensiamo in grande e teniamo ogni situazione monitorata. Coglieremo le situazioni favorevoli” conclude Marotta.

