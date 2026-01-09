Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”

Alfredo Pedullà in diretta in esclusiva su Passione Fiorentina ha parlato dei rapporti tra Marotta e Paratici e del possibile affare Dodò

“Brescianini è più da centrocampo a 3. Nel 4-2-3-1 gioca più Mandragora che Brescianini. Per me le parole di Vanoli vanno pesate alla fine del mercato per capire quando è arrivato. Non sono state tirate le somme definitivamente sul modulo alla fine del mercato. Dodò non ho riscontri sull’Inter. A me sembra difficile che ci possono essere rapporti di mercato tra Paratici e Marotta. Per me se Dodò sta sul mercato a Giugno lo dai via a prezzo ribassato se non rinnova.”