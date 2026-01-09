9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”

News

Pedullà: “Dodó? Sarei molto sorpreso se Marotta e Paratici facessero affari visti i loro rapporti”

Redazione

9 Gennaio · 16:34

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 16:34

TAG:

MarottaParaticipedullà

Condividi:

di

Alfredo Pedullà in diretta in esclusiva su Passione Fiorentina ha parlato dei rapporti tra Marotta e Paratici e del possibile affare Dodò

“Brescianini è più da centrocampo a 3. Nel 4-2-3-1 gioca più Mandragora che Brescianini. Per me le parole di Vanoli vanno pesate alla fine del mercato per capire quando è arrivato. Non sono state tirate le somme definitivamente sul modulo alla fine del mercato.  Dodò non ho riscontri sull’Inter. A me sembra difficile che ci possono essere rapporti di mercato tra Paratici e Marotta. Per me se Dodò sta sul mercato a Giugno lo dai via a prezzo ribassato se non rinnova.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio