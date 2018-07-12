CdS Stadio, per Pjaca ieri i Della Valle si sono mossi in prima persona incontrando la Juventus a Milano

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, nella giornata di ieri la famiglia Della Valle si sarebbe incontrata con Marotta e Paratici a Milano per l'approdo di Pjaca alla Fiorentin...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio, nella giornata di ieri la famiglia Della Valle si sarebbe incontrata con Marotta e Paratici a Milano per l'approdo di Pjaca alla Fiorentina, una trattativa che si trascina ormai da giorni. Nel colloquio tra le parti si sarebbe discusso infatti della concorrenza di altre squadre per il croato ma ricordando il fatto che il giocatore da tempo ha scelto Firenze. Una bella accelerata che dunque, salvo sorprese, convincerà anche la Juventus a cedere il giocatore alla Fiorentina.