Tuttosport, Marotta all’Inter vuole Chiesa, sarà guerra contro la “sua” Juventus
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il neo direttore sportivo dell’Inter ed ex della Juventus, Beppe Marotta, in estate farà guerra spietata per strappare dalla Fiorentina Fe...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2018 10:37
Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, il neo direttore sportivo dell’Inter ed ex della Juventus, Beppe Marotta, in estate farà guerra spietata per strappare dalla Fiorentina Federico Chiesa facendo così uno sgarbo alla sua ex società.
Seguiranno sviluppi...