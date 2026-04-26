Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sono tranquillo sulla situazione e l’Inter è estranea in tutto”
Il Presidente dell’Inter ha parlato della situazione che sta accadendo in questi giorni di Rocchi
A cura di Redazione Labaroviola
26 aprile 2026 18:18
Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione che sta accusando Rocchi: “Apprendiamo tutto dalla stampa questi comunicati ci meravigliano. Noi non abbiamo arbitri graditi e arbitri non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza. L’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro"