Marotta: “Non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sono tranquillo sulla situazione e l’Inter è estranea in tutto”

Il Presidente dell’Inter ha parlato della situazione che sta accadendo in questi giorni di Rocchi

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione che sta accusando Rocchi: “Apprendiamo tutto dalla stampa questi comunicati ci meravigliano. Noi non abbiamo arbitri graditi e arbitri non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza. L’Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro"