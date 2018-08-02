Gazzetta, passi avanti per Pjaca: la Juve accetta il prestito oneroso ma vuole il diritto di recompra. Corvino...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport vi sono dei passi avanti sulla trattativa che porterebbe Marko Pjaca alla Fiorentina. Questo uno stralcio dell'edizione odierna:"... Il prestito oneroso per P...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport vi sono dei passi avanti sulla trattativa che porterebbe Marko Pjaca alla Fiorentina. Questo uno stralcio dell'edizione odierna:

"... Il prestito oneroso per Pjaca è stato accettato dalla Juve. Resta però da definire l’entità del prestito. Un punto d’incontro potrebbe es­sere a tre milioni. Poi ci sarà un ultimo ostacolo da superare: Marotta pretende il diritto di riacquisto. La Juve se non in­cassa subito i 20­-22 milioni per la cessione a titolo definitivo vuole in qualche modo mante­nere il controllo sul talento croato. Una richiesta che anche Corvino ritiene comprensibile. Il problema è a che cifra. La Ju­ve non vuole andare oltre i 25 milioni, la Fiorentina ne vuole molti di più. Se Pjaca resta fermo sulla volontà di giocare il prossimo anno nella Fiorentina l’operazione verrà chiusa nei prossimi giorni. Nel frattempo Corvino tiene in sospeso le altre due piste alternative che portano a Sansone e a Ko­stic..."