Asse di mercato con la Juve? Corvino chiama Marotta per Pjaca e Mandragora

La Fiorentina cerca da tempo un mediano e un ala sinistra (oltre al portiere) per completare il proprio undici titolare. La ricerca ha portato in casa Juventus dove ci sono i talentuosi, ma già pronti...

La Fiorentina cerca da tempo un mediano e un ala sinistra (oltre al portiere) per completare il proprio undici titolare. La ricerca ha portato in casa Juventus dove ci sono i talentuosi, ma già pronti Pjaca e Mandragora. Corvino ha chiamato Marotta per avere informazioni sui giocatori. Il DG bianconero ha aperto a una partenza ma preferirebbe non dare i giocatori a titolo definitivo, al contrario di come vorrebbe la Fiorentina. Il DG viola Corvino sarebbe pronto a mettere sul tavolo tante risorse e un'opzione per il futuro sul proprio gioiello Federico Chiesa.

Lorenzo Bigiotti