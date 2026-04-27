Agenzia Giornalistica Italiana annuncia: “La società Inter e i dirigenti non sono indagati”
Secondo quanto riportato da AGI farebbero parte solo la squadra Arbitri
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2026 16:13
Secondo quanto annunciato da AGI (Agenzia Giornalistica Italiana), la società Inter e i loro dirigenti non sarebbe indagati nel caos Arbitri, dove al momento sono presenti: Rocchi, Gervasoni e altri tre arbitri. Inoltre aggiungono che gli indagati sono tutti del mondo arbitrale e riguarda 4/5 partite.