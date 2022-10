Gazzetta, la procura sentirà i calciatori sulla rissa tra Fiorentina e Inter. Nerazzurri infuriati con Barone

Su La Gazzetta dello Sport, si legge che i calciatori verranno ascoltati dalla procura federale per la rissa tra Barone e la dirigenza dell’Inter. Secondo la Rosea, si vuole fare chiarezza sulle accuse del club interista alla Fiorentina in merito alle pesanti aggressioni verbali che avrebbero subito alcuni dirigenti, tra cui l’a.d. Beppe Marotta. La Fiorentina, com’è noto, ha smentito tutto fin dal dopogara e ha anche richiesto le scuse (mai arrivate) da parte del club nerazzurro. Il procuratore federale, In base al materiale che riuscirà a raccogliere, deciderà poi se portare la vicenda a processo sportivo, archiviarla oppure arrivare ad un patteggiamento.

