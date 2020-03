L’Ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato a Tmw dell’emergenza in corso a causa del Coronavirus: “Per portare a termine il campionato all’insegna della regolarità – ha dichiarato – quella delle porte chiuse potrebbe essere l’unica soluzione possibile. Attendiamo ulteriori comunicazioni da parte del Governo, in questo momento il Consiglio ha ratificato la richiesta dei 20 club di serie A di riprendere le gare sospese, non abbiamo altri aggiornamenti”.