Notizie Porte Chiuse Fiorentina

Serie A gelata, stadi a porte chiuse almeno fino al 30/09, in arrivo il nuovo DPCM
06 settembre 2020 15:13
Spadafora: "Spero di poter confermare la ripresa degli allenamenti a porte chiuse il 4 maggio"
16 aprile 2020 23:29
Calamai: "Porte chiuse? È uno sport diverso. Ora punti per la salvezza poi mi aspetto un calcio europeo"
07 marzo 2020 18:56
Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."
06 marzo 2020 00:43
Allarme COVID-19, Decreto varato: le gare si giocheranno a porte chiuse fino al 3 aprile
04 marzo 2020 21:01
Marotta: "Porte chiuse unico modo per terminare regolarmente la stagione"
04 marzo 2020 17:39
Ore decisive: le partite a porte chiuse rischiano il rinvio perchè sarebbero "un brutto spot"
29 febbraio 2020 11:11
Si attende la circolare del ministero ma ecco chi potrà entrare negli stadi a porte chiuse
25 febbraio 2020 11:13
Archivio