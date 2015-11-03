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Notizie Porte Chiuse Fiorentina

Serie A gelata, stadi a porte chiuse almeno fino al 30/09, in arrivo il nuovo DPCM

06 settembre 2020 15:13

Spadafora: "Spero di poter confermare la ripresa degli allenamenti a porte chiuse il 4 maggio"

16 aprile 2020 23:29

Calamai: "Porte chiuse? È uno sport diverso. Ora punti per la salvezza poi mi aspetto un calcio europeo"

07 marzo 2020 18:56

Lotti: "Polemiche in Lega? Sembrava una riunione di condominio. Non parlo di campionato falsato ma..."

06 marzo 2020 00:43

Allarme COVID-19, Decreto varato: le gare si giocheranno a porte chiuse fino al 3 aprile

04 marzo 2020 21:01

Marotta: "Porte chiuse unico modo per terminare regolarmente la stagione"

04 marzo 2020 17:39

Ore decisive: le partite a porte chiuse rischiano il rinvio perchè sarebbero "un brutto spot"

29 febbraio 2020 11:11

Si attende la circolare del ministero ma ecco chi potrà entrare negli stadi a porte chiuse

25 febbraio 2020 11:13

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