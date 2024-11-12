Marotta: "Fiorentina tra le squadre che mi hanno impressionato. Dopo anni, merita di essere lì"
Il presidente dell'Inter ha analizzato così le sorprese di questo avvio di campionato, soffermandosi anche sulla Fiorentina
Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai media a margine della consegna del Premio Nils Liedholm, soffermandosi anche sulle outsider di questo campionato, tra le quali la Fiorentina di Palladino. Queste le parole riportate da TMW:
"Quali squadre mi hanno impressionato maggiormente? Se devo analizzare le prestazioni straordinarie sicuramente Atalanta, Fiorentina e Lazio. Era tanto che non raggiungevano, meritatamente, questi livelli".
Prandelli: “Palladino ha svegliato Kean come me con Vlahovic. Avrebbe trovato posto nella mia Fiorentina”
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