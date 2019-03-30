Marotta: "Bisogna stare attenti al bilancio, ma conta vincere. Var? Non è perfetto, penso alla Fiorentina..."

Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta:"Si vive di obiettivi, io ora voglio vincere con l'Inter. Ho imparato con il tempo che bisogna stare attenti ai bilanci, ma conta...

Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta:

"Si vive di obiettivi, io ora voglio vincere con l'Inter. Ho imparato con il tempo che bisogna stare attenti ai bilanci, ma contano le vittorie. Perché se vinci, poi in qualche modo riesci a ripianare le perdite. Se invece non vinci, ti mandano via, anche con i bilanci a posto.

Non sarà facile, vincere con l'Inter. Se in questi anni non ci si è riusciti, vuol dire che ci sono state delle problematiche, l'Inter ha cambiato più volte proprietà negli ultimi anni. Ma Zhang è voglioso di arrivare in alto, credo che oggi ci siano tutte premesse per far bene

Var? Sono favorevole, anche se non riesco più a godere dell'emozione di un gol da spettatore. Non è una macchina perfetta, è uno strumento che riduce o dovrebbe ridurre gli errori. Certo, non è perfetta, se ripenso a Fiorentina-Inter...".