Marotta: “Il mercato è in involuzione, solo Como e Fiorentina sono riusciti a spendere qualcosa”

A Dazn il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto per parlare di mercato citando anche la Fiorentina: “Purtroppo non sono più gli anni 2000 dove compravi tranquillamente, ora è diverso perché siamo in grande involuzione visto che la cosa principale è la plusvalenza. L’obiettivo del nostro calciomercato è pareggiare il bilancio senza avere delle problematiche successive, infatti solo Como e Fiorentina sono riuscite a fare acquisti poi per il resto vediamo dei prestiti o degli scambi. Per fare mercato bisognerà essere sempre più creativi e fantasiosi per riuscire a fare qualcosa di buono.”