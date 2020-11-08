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Calamai: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra deve avere..."

Calamai ha commentato sui social.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2020 10:47
Calamai: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra deve avere..." -
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Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha pubblicato un post su Twitter dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma allo stadio Tardini.

Ecco il suo tweet: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra ambiziosa deve avere un centravanti vero. E la Fiorentina non lo ha. Spero che questi problema sia chiaro a tutta la dirigenza viola".

Calamai: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra deve avere..."

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