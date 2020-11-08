Calamai: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra deve avere..."

Calamai ha commentato sui social.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha pubblicato un post su Twitter dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma allo stadio Tardini.

Ecco il suo tweet: "Iachini ha le sue responsabilità ma una squadra ambiziosa deve avere un centravanti vero. E la Fiorentina non lo ha. Spero che questi problema sia chiaro a tutta la dirigenza viola".

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